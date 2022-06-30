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В российской федерации потерпел крушение вертолет Ми-8

В российской федерации потерпел крушение вертолет Ми-8

В республике Саха, что в российской федерации, разбился вертолет «Полярных авиалиний» Ми-8. Об этом сообщает издание «Eurasia daily» со ссылкой на информацию от российских экстренных служб.

Согласно сообщению, вертолет разбился в тайге возле поселка Усть-Мая, на его борту находились три члена экипажа.

В то же время, автор Telegram-канала «Якутия 2100» пишет, что авиакатастрофа вертолета, который был задействован в тушении лесных пожаров, произошла около 21:00 по якутскому времени.

Российские СМИ также цитируют официальный источник в экстренных службах, который заявил, что в результате крушения вертолета один человек получил переломы, погибших нет. На место авиакатастрофы вылетел спасательный борт Ан-26.

Источник: sprotyv.info

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