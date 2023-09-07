В Румынии таки признали, что на их территорию упали обломки «шахеда»

На території Румунії знайшли фрагменти, які можуть бути уламками російського БпЛА, — міністр оборони Ангел Тилвар у коментарі CNN.

За його словами, кілька уламків знайшли у повіті Тульча на кордоні з Україною (https://zn.ua/ukr/war/rumunija-pidtverdila-padinnja-rosijskoho-drona-na-jiji-teritoriji.html). Вочевидь, дрон розбився саме на румунській території.

"Ми оглянули дуже велику територію, зокрема ту, про яку йшлося у публічному просторі, і я підтверджую, що на цій території були знайдені предмети, які можуть бути уламками безпілотника", — сказав міністр.

**Раніше Румунія категорично заперечувала падіння дрону на своїй території, місцеві медіа пояснювали це небажанням країни втягуватися у конфронтацію з росією.

Водночас Україна пропонувала надати фотодокази падіння російського БпЛА на території сусідньої країни.

Джерело: https://t.me/znua_live/111025

Новости портала «Весь Харьков»