В Румынии таки признали, что на их территорию упали обломки «шахеда»
На території Румунії знайшли фрагменти, які можуть бути уламками російського БпЛА, — міністр оборони Ангел Тилвар у коментарі CNN.
За його словами, кілька уламків знайшли у повіті Тульча на кордоні з Україною (https://zn.ua/ukr/war/rumunija-pidtverdila-padinnja-rosijskoho-drona-na-jiji-teritoriji.html). Вочевидь, дрон розбився саме на румунській території.
"Ми оглянули дуже велику територію, зокрема ту, про яку йшлося у публічному просторі, і я підтверджую, що на цій території були знайдені предмети, які можуть бути уламками безпілотника", — сказав міністр.
**Раніше Румунія категорично заперечувала падіння дрону на своїй території, місцеві медіа пояснювали це небажанням країни втягуватися у конфронтацію з росією.
Водночас Україна пропонувала надати фотодокази падіння російського БпЛА на території сусідньої країни.
Джерело: https://t.me/znua_live/111025