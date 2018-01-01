Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:29
Просмотров: 225

В США замерз Ниагарский водопад

В США замерз Ниагарский водопад

В Соединенных Штатах Америки из-за холодов частично замерз Ниагарский водопад.

Об этом сообщает со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США агентство Reuters, пишет «Слово и Дело».

Морозная погода в новогоднюю ночь прогнозируется в большей части США к востоку от Скалистых гор.

Рекордные низкие температуры ожидаются на американском Среднем Западе. В Нью-Йорке, как ожидается, похолодает до минус 12 градусов, из-за ветра такая погода будет казаться еще холоднее.

«Ужасный холод ожидается в большей части восточных и центральных штатов. Если планируете отдых на улице, пожалуйста, оденьте несколько слоев одежды», – предостерегли американские метеорологи.

Как сообщается, понижение температуры привело к частичному замерзанию Ниагарского водопада, что находится в американском штате Нью-Йорк и канадском Онтарио.

«Пробирающийся до костей холод умудрился частично заморозить гигантский Ниагарский водопад, превратив аттракцион в замерзший, блестящий рай», - говорится в сообщении. Как известно, в прошлый раз Ниагарский водопад почти полностью замерз в 2014 году.

Источник: slovoidilo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Упс: пьяный соратник Трампа проболтался о российском вмешательстве в выборы президента США
Сегодня 08:00    202
Погода в Харькове подробно
Сегодня 06:20    144
Топ-25 новостей. Порошенко назвал дату следующей встречи по обмену пленными
Сегодня 06:10    118
Погода в Харькове подробно
31.12.2017 06:18    339
Топ-30 новостей. Русские знают, что они есть в Украине
31.12.2017 06:10    448
РУССКИЙ СЛЕД. В конгрессе США был проведен допрос по делу о встрече сына Трампа с русскими
30.12.2017 06:36    177
Погода в Харькове подробно
30.12.2017 06:17    558
Топ-15 новостей. Заморозка активов: США тренируется на Казахстане
30.12.2017 06:09    372
THE WASHINGTON POST. Русские готовят новую кибератаку на США. Трамп бездействует
29.12.2017 08:50    179
Новости из США
29.12.2017 07:00    165
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 