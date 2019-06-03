В Великобритании из-за вандализма сворачивают программу совместного пользования электромобилями всего через несколько месяцев после ее запуска

Перспективная программа совместного использования электромобилей продлилась всего несколько месяцев, из-за того, что электрокары быстро стали мишенью для вандалов, которые нанесли автомобилям "значительные повреждения".

Инициатива стартовала в конце прошлого года в Солихалле, городе с населением около 123 тыс. человек, расположенном недалеко от Бирмингема. В рамках этой программы, которая была направлена на популяризацию электротранспорта, местные жители могли арендовать один из 18 электромобилей Renault Zoe.

Как сообщает Birmingham Mail, пилотный проект пришлось свернуть после того, как группа вандалов нанесла значительные повреждения автомобилям. Пресс-секретарь E-Car Club, британской службы совместного пользования электромобилями, которая и предоставила автомобили Renault Zoe для реализации этой программы, заявил, что компания была вынуждена приостановить обслуживание в феврале, и не планирует возобновлять свою работу в этом регионе.

"После консультаций с представителями центра EIT Climate-KIC, который частично финансировал данный проект, и местной полиции, а также по результатам внутренней оценки рисков и стоимости ущерба, с привлечением специалистов по безопасности и риску из Europcar, мы пришли к выводам, что повторный запуск сервиса в Северном Солихалле является нецелесообразным. Поэтому компания, к сожалению, была вынуждена закрыть эту программу. Нам очень жаль, что пришлось принять столь трудное решение, поскольку мы понимаем, каким огромным потенциалом обладал данный проект в этом регионе", – сказал он.

Служба E-Car Club работает в нескольких городах Великобритании. Компания никак не комментирует характер актов вандализма в Солихалле, поэтому все, что известно со слов пресс-секретаря это то, что уровень нанесенного ущерба был "исключительным".

Источник: elektrovesti.net

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