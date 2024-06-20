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«В Україні без військово-облікового документа не надаватимуть деякі держпослуги». Це – ворожий вкид

«В Україні без військово-облікового документа не надаватимуть деякі держпослуги». Це – ворожий вкид

Брехня: міністр юстиції Денис Малюська заявив про перелік конкретних послуг, які будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦС-ів). Таку новини тиражують у Telegram-каналах.

Правда: це класичний фейк та ІПСО. Міністр юстиції закликав не вірити брехні та слідкувати за нормативно-правовими актами:

- Дійсно, окремі послуги уже обмежені, а окремі будуть обмежуватись, але точно не за списками, опублікованими і придуманими Telegram-каналами.

Також Малюська окремо спростував фейк про те, що без військового квитка нібито не надаватиметься міжнародна правова допомога.

Джерело: https://t.me/spravdi/39490

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