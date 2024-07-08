Ватикан відлучив від церкви архієпископа, який називав Папу єретиком, а Зеленського "маріонеткою ЄС"

Ватикан відлучив від церкви італійського архієпископа Карло Марія Вігано, який неодноразово критикував Папу Франциска. Вігано визнали винним у схизмі – тобто він відколовся від католицької церкви – після років гострої суперечки з понтифіком. Окрім того, архієпископ відомий критикою України, Володимира Зеленського і виправданням дій Володимира путіна.

83-річний ультраконсервативний архієпіскоп раніше закликав Папу піти у відставку, звинуватив його в єресі та критикував його позицію щодо імміграції, зміни клімату та одностатевих відносин.

Архієпископ Вігано колись мав значний вплив у католицькій церкві, виконував обов’язки папського посланника у Вашингтоні з 2011 по 2016 рік.

У 2018 році він деякий час переховувався після того, як заявив, що Папа Франциск знав про сексуальне насильство з боку одного з американських кардиналів та не вжив жодних дій. Ватикан відкинув звинувачення.

Згодом архієпископ став асоціюватися з американськими теоретиками змови, критикував вакцини проти Covid і звинувачував "глобалістський" і "антихристиянський" проєкт ООН. Вігано вбачав у діяльності ООН, НАТО, Форуму у Давосі, у проєктах мільярдерів Джорджа Сороса і Біла Гейтса спробу встановити "світовий уряд", вважав, що Джо Байден став президентом США внаслідок фальсифікації виборів 2020 року.

Як повідомляє National Catholic Reporter, у березні 2022 року архієпископ Вігано опублікував лист, в якому звинуватив сили "глибинної держави" у країнах НАТО у підбурюванні росії до війни проти України.

"Сполучені Штати Америки та європейські держави повинні не маргіналізувати росію, а побудувати з нею альянс не лише для відновлення торгівлі заради процвітання всіх, але й заради реконструкції християнської цивілізації, яка буде єдиною здатною, щоб врятувати світ від транслюдського та медико-технічного глобалістського монстра", – написав архієпископ у листі.

Вігано виправдовував дії путіна тим, що на його думку, "агресивний" НАТО загнав росію у глухий кут.

"Це пастка для росії так само, як і для України, яка використовує обидві країни, щоб дозволити глобалістській еліті втілити свій злочинний план у життя",-писав він.

Архієпископ Вігано називав протести в Україні у 2013-2014 роках проти Віктора Януковича "операцією, спонсорованою Джорджем Соросом". Він відзначав, що глобальні ЗМІ, на його думку, не висвітлювали напади "неонацистських груп" на цивільних на Донбасі, і ставлення української влади до мешканців регіону він порівнював з "дискримінацією антивакцинаторів" під час Covid-19.

На думку Вігано, саме Володимир Зеленський станом на 2022 рік "8 років безкарно" переслідув російськомовних українців.

"Страшно спостерігати, з яким лицемірством Європейський Союз і Сполучені Штати – Брюссель і Вашингтон – беззастережно підтримують президента Зеленського, чий уряд протягом останніх восьми років продовжує безкарно переслідувати російськомовних українців, за якого навіть заборонено розмовляти своєю мовою в державі, яка має численні етнічні групи, серед яких російська становить 17,2%", - писав архієпископ.

Він називав українців "заручниками" глобалістського тоталітарного режиму, змальовував президента Зеленського як "маріонетку" Євросоюзу, звинувачував його у переслідуванні опозиційних політиків і ЗМІ, підтримував російські наративи про наявність в Україні "біолабораторій" Пентагону.

Втім, не погляди архієпископа на світову політику, а саме конфлікт з Папою призвів до відлучення.

5 липня 2024 року дикастерія віровчення Ватикану повідомила, що відмова архієпископа Вігано підкорятися Папі Франциску випливає з його публічних заяв.

"Найпреподобніший Карло Марія Вігано був визнаний винним у схизмі (порушенні закону)", — йдеться в заяві, яка оголошує про його відлучення від церкви.

Відповідаючи дописом у соцмережі X, архієпископ посилався на рішення, яке йому надіслали електронною поштою, і сказав:

"Те, що було приписано мені як провину за моє засудження, тепер записане в протокол, підтверджуючи католицьку віру, яку я повністю сповідую".

Минулого місяця архієпископа Вігано звинуватили в розколі та запереченні легітимності Папи. Тоді він написав у соцмережі X, що вважає висунуті проти нього звинувачення "за честь".

"Я відкидаю і засуджую скандали, помилки та єресі Хорхе Маріо Берголіо(Папи Франциска. - Ред.)", - сказав він.

Як пояснює Vatican News, сенс відлучення полягає у "лікувальному покаранні, яке спонукає до покаяння, завжди очікуючи на повернення людини до сопричастя".

"Екскомунікованій особі заборонено відправляти Святу Месу та інші таїнства; приймати таїнства; уділяти таїнства та здійснювати інші церемонії літургійного богопочитання; брати будь-яку активну участь у вищезгаданих священнодійствах; виконувати церковні обов'язки, служіння або функції; здійснювати акти управління", - пише видання.

Джерело: bbc.com

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