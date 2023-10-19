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Відповідь ДБР по скандальній новині

Відповідь ДБР по скандальній новині

Гучне весілля у Львові: ДБР закликає українців ретельно перевіряти факти та першоджерела інформації, – Тетяна Сапьян

● ДБР закликає українців довіряти лише офіційним джерелам інформації, ретельно перевіряти факти та обов’язково звертатися до першоджерел інформації.

● Про це радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розповіла, коментуючи медіаісторію з гучним весіллям у Львові, в якій фігурувала колишня працівниця ДБР.

- «В історії з гучним весіллям у Львові ключовим фактом є те, що наречена – це колишня працівниця Теруправління ДБР у Львові. Вона наказом була звільнена з ДБР вже майже два роки тому», – пояснила Тетяна Сапьян.

- «Тому ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки», – зауважила радниця з комунікацій.

● Вона також додала, що у період війни в Україні інформаційна безпека є невідмінною складовою загальної безпеки країни.

- «Ми живемо в шаленому інформаційному потоці, в який затягується дезінформація, ІПСО, перекручені факти. ДБР закликає українців довіряти лише офіційним джерелам інформації і якщо новина містить сумнівні факти – обов’язково звертатися до першоджерела», – сказала Тетяна Сапьян.

● Вона пояснила, що це потрібно робити через те, що деякі медіа для збільшення переглядів опускають важливі відомості, аби додати скандальності новині.

● Тетяна Сапьян також додала, що проведення коштовного весілля під час війни – це питання громадянського сумління.

- «Не варто пов’язувати лакшерівесілля з колишньою роботою молодят. Це – питання статків їхньої родини та громадянського сумління під час війни», – сказала Тетяна Сапьян.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3919

Новости портала «Весь Харьков»

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