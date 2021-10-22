Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

В районі ЛУГАНСЬКОГО ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля ПІВДЕННОГО окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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