Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
В районі ЛУГАНСЬКОГО ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля ПІВДЕННОГО окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation