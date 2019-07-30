Венесуэла пожалуется в ООН из-за американского самолета-разведчика

Венесуэла планирует обратиться в ООН с жалобой о нарушении США воздушного пространства страны.

Об этом говорится в Twitter главы Министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Отмечается, что Трамп признает то, что американцы нарушили воздушное пространство Венесуэлы.

"Администрация президента США Дональда Трампа признает, что фактически нарушает воздушное пространство Венесуэлы. Очень серьезное и преступное признание. Нет сомнений в его злых намерениях. Мы подадим жалобу в ООН", - написал Арреаса.

Источник: prm.ua

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