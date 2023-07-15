Вице-премьер Кубраков попал в скандал - предоставил россиянам данные о 22 454 украинских мостах

На сайте Министерства развития громад появилась информация, благодаря которой россиянам не нужны разведданные для уничтожения инфраструктуры Украины.

Минразгром во главе с вице-премьером Кубраковым рассказали всем, в том числе и россиянам про данные о 22 454 мостах, отметив, что почти 10% украинских мостовых сооружений находятся в аварийном состоянии.

Ну и чтобы врагу было уже совершенно понятно, уточнили: «два больших моста с высокой интенсивностью движения, которые расположены в Киеве. Речь идет о мосте им.Е.Патона и мосте Метро». То есть мосты, которые на балансе у Правительства, были отмечены правительством, что они в очень плохом состоянии, могли бы быть тихонько отремонтированы правительством. Но нет, об этом Кубраков сигнализирует публично.

«Это недопустимая ситуация как для физической безопасности украинцев, так и обороноспособности и экономики Украины в целом», - говорит Кубраков.

Полезные для россиян министры в украинских властях – вот недопустимая ситуация для физической безопасности украинцев.

Рассказывать о таких стратегически важных объектах как мосты – это своими руками наводить ракеты россиян.

Кубракову осталось пройтись по мостам с телекамерами, показать слабые места.

Джерело: https://t.me/u_now/104957

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