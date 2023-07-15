Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:49
Просмотров: 125

Вице-премьер Кубраков попал в скандал - предоставил россиянам данные о 22 454 украинских мостах

Вице-премьер Кубраков попал в скандал - предоставил россиянам данные о 22 454 украинских мостах

На сайте Министерства развития громад появилась информация, благодаря которой россиянам не нужны разведданные для уничтожения инфраструктуры Украины.

Минразгром во главе с вице-премьером Кубраковым рассказали всем, в том числе и россиянам про данные о 22 454 мостах, отметив, что почти 10% украинских мостовых сооружений находятся в аварийном состоянии.

Ну и чтобы врагу было уже совершенно понятно, уточнили: «два больших моста с высокой интенсивностью движения, которые расположены в Киеве. Речь идет о мосте им.Е.Патона и мосте Метро». То есть мосты, которые на балансе у Правительства, были отмечены правительством, что они в очень плохом состоянии, могли бы быть тихонько отремонтированы правительством. Но нет, об этом Кубраков сигнализирует публично.

«Это недопустимая ситуация как для физической безопасности украинцев, так и обороноспособности и экономики Украины в целом», - говорит Кубраков.

Полезные для россиян министры в украинских властях – вот недопустимая ситуация для физической безопасности украинцев.

Рассказывать о таких стратегически важных объектах как мосты – это своими руками наводить ракеты россиян.

Кубракову осталось пройтись по мостам с телекамерами, показать слабые места.

Джерело: https://t.me/u_now/104957

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«С 12-й роты, вчера у одного «бачёк» потёк, начал по нашим ...» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:55    39
Залужний: Ми будемо вбивати ворога на його території, але власною зброєю
Сегодня 07:52    44
В Україні вводять в обіг банкноти номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року.
Сегодня 07:50    50
Прежде чем дважды прокричит петух...
Сегодня 07:40    75
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 липня 2023 року від ДСНС
Сегодня 07:35    57
Нам не потрібно створювати "український Моссад" - Буданов
Сегодня 07:29    73
У передчутті неминучої поразки бункерний стратег виторговує примарні «гарантії безпеки» для рф
Сегодня 07:18    92
Ворожі «адміністрації» на ТОТ безуспішно шукають рух опору і заохочують доноси за «винагороду»
Сегодня 07:08    99
В Харьковской области более 400 объектов московского патриархата
Сегодня 06:59    108
Нове інфографічне дослідження Russia-Ukraine War: Environmental Impact
Сегодня 06:40    116
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 