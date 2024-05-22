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Верховна Рада відмовилася розглядати створення ТСК щодо будівництва фортифікацій і заборони в Україні УПЦ МП і завершила засідання під вигуки "ганьба!"
Винести ці питання на розгляд вимагала фракція "Європейської солідарності", депутати заблокували трибуну.
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що розгляд заборони УПЦ МП підтримала й інша фракція, проте не назвав її.
Через блокування трибуни у засіданні спочатку оголосили перерву, а потім спікер Руслан Стефанчук прийняв рішення завершити його.
Джерело: https://t.me/znua_live/149362