Верховна Рада відмовилася розглядати створення ТСК щодо будівництва фортифікацій і заборони в Україні УПЦ МП і завершила засідання під вигуки "ганьба!"

Винести ці питання на розгляд вимагала фракція "Європейської солідарності", депутати заблокували трибуну.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що розгляд заборони УПЦ МП підтримала й інша фракція, проте не назвав її.

Через блокування трибуни у засіданні спочатку оголосили перерву, а потім спікер Руслан Стефанчук прийняв рішення завершити його.

Джерело: https://t.me/znua_live/149362

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