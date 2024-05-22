У ЄС немає жодних сумнівів щодо легітимності президента Зеленського, — речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу.

Стано нагадав, що українська Конституція передбачає виконання президентом обов’язків до вступу його наступника на посаду, а проведення виборів за умов війни неможливе.

**Інавгурація президента Володимира Зеленського відбулася 20 травня 2019 року. Конституційний термін його мирних повноважень вичерпано.

Джерело: https://t.me/znua_live/149364

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