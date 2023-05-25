Винищувачі F-16 ефективно захищатимуть українців від крилатих ракет Х-101 і Калібр, а також від дронів-камікадзе. Вони не зможуть збивати балістичні ракети, проте для цього, зокрема, призначені американські ЗРК Patriot

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в етері нацмарафону, відповідаючи на питання, чи допоможуть F-16 створити “залізний купол” над Україною.

“Винищувачі дадуть можливість перекрити ті регіони, де в нас є певні прогалини та слабкі місця. ППО наземна не може сьогодні технічно покрити всю територію України. Це було і до війни, і зараз. Навіть попри те, що ми посилюємося сучасними засобами ППО. Літак теж частина ППО. Десь ППО наземна буде перекривати стратегічні напрямки, державні об’єкти, об’єкти інфраструктури, міста. А вже далі можуть працювати і мобільні вогневі групи, і винищувачі F-16”, – розповів Ігнат.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/58968

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