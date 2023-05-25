Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:05
Просмотров: 84

Винищувачі F-16 ефективно захищатимуть українців від крилатих ракет Х-101 і Калібр

Винищувачі F-16 ефективно захищатимуть українців від крилатих ракет Х-101 і Калібр

Винищувачі F-16 ефективно захищатимуть українців від крилатих ракет Х-101 і Калібр, а також від дронів-камікадзе. Вони не зможуть збивати балістичні ракети, проте для цього, зокрема, призначені американські ЗРК Patriot

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в етері нацмарафону, відповідаючи на питання, чи допоможуть F-16 створити “залізний купол” над Україною.

“Винищувачі дадуть можливість перекрити ті регіони, де в нас є певні прогалини та слабкі місця. ППО наземна не може сьогодні технічно покрити всю територію України. Це було і до війни, і зараз. Навіть попри те, що ми посилюємося сучасними засобами ППО. Літак теж частина ППО. Десь ППО наземна буде перекривати стратегічні напрямки, державні об’єкти, об’єкти інфраструктури, міста. А вже далі можуть працювати і мобільні вогневі групи, і винищувачі F-16”, – розповів Ігнат.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/58968

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

25 травня 1709 року московські війська зруйнували Чортомлицьку Січ
Сегодня 10:00    48
Китай підтримає ініціативи Європи щодо України, які виходять із першопричин "кризи"
Сегодня 09:52    61
Изучение путиным французской карты должно быть интересным только психиатрам
Сегодня 09:39    79
В россии на ЕГЭ-2023 будут карты без захваченных территорий Украины — портал Daily Storm
Сегодня 09:27    85
Які ознаки фашизму має рашизм?
Сегодня 09:15    85
Бєлгород налякан...
Сегодня 08:54    126
Харківщина. 25 травня
Сегодня 08:50    89
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 травня 2023 року
Сегодня 08:46    90
Низку свят відзначатимемо за Новоюліанським календарем
Сегодня 08:43    103
росіяни зганьбилися фейком про «ліквідованого українського диверсанта»
Сегодня 08:33    116
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 