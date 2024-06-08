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Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка запросив на зустріч з курсантами нардепа Максима Бужанського

Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка запросив на зустріч з курсантами нардепа Максима Бужанського

Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка запросив на зустріч з курсантами нардепа Максима Бужанського

Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка запросив на зустріч з курсантами нардепа Максима Бужанського

Тема виступу — «Сучасний етап державотворення в Україні». Пост про зустріч із Бужанським спочатку опублікувала пресслужба інституту, але згодом публікацію видалили.

Бужанський системно поширює проросійську пропаганду. У 2023 році він намагався заблокувати розгляд закону про деколонізацію географічних назв та був єдиним нардепом ВР, хто голосував проти встановлення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Того ж року в етері телеканалу «Київ 24» Бужанський відмовився говорити українською та відповідати на гасло «Слава Україні».

▶ ️Тим часом на зустрічі із українськими курсантами Максим Бужанський обговорював важливість навчання та розвитку майбутніх офіцерів ЗСУ, значущість критичного мислення населення й інформаційні операції.

Скріншоти видаленої публікації опублікувала журналістка Марина Данилюк–Ярмолаєва.

(https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva/posts/pfbid02VZKcvR3dGt4kpPad5ucB6jjC4edEFPriZre9NkHRGMGDe6ijVKRY6RHm2mkmUm5Cl)

Джерело: https://t.me/gruntmedia/45559

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