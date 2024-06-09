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Вкид: «визволених українських полонених відправлятимуть в «гарячі точки», а Нацгвардія не демобілізовуватиме звільнених з полону»

Вкид: «визволених українських полонених відправлятимуть в «гарячі точки», а Нацгвардія не демобілізовуватиме звільнених з полону»

#спростуванняЦентру

Брехня: колишніх військовополонених відправлятимуть на найнебезпечніші ділянки фронту, де вони змиватимуть кров'ю свою провину. А у Національній гвардії заборонили демобілізацію тих, хто потрапив у полон до 18 травня 2024 року та був звільнений. Цю інформацію у мережі X поширюють прокремлівські користувачі.

Правда: у Національній гвардії України не забороняли демобілізацію звільнених з полону, а Сили оборони України не відправляють звільнених з російського полону солдатів та офіцерів «змити» неіснуючу провину.

Українські військовополонені після звільнення не переслідуються за факт взяття в полон.

Ба більше, відповідно до нової редакції статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» українським військовослужбовцям, звільненим з полону, надається право звільнення з військової служби під час воєнного стану, якщо вони не висловили бажання продовжувати її. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text)

Поширений пропагандою фейк має на меті посіяти паніку серед українських військовополонених які, перебуваючи в російському полоні, знаходяться в інформаційній ізоляції.

Джерело: https://t.me/spravdi/39226

Новости портала «Весь Харьков»

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