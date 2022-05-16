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Влада Італії заявила про ймовірну причетність Росії до кібератаки на «Євробачення»

Влада Італії заявила про ймовірну причетність Росії до кібератаки на «Євробачення»

Влада Італії повідомила про запобігання кібератакам на пісенний конкурс «Євробачення». Як повідомила агенція Reuters із посиланням на італійську поліцію, до атак можуть бути причетні проросійське угруповання Killnet та його підрозділ Legion.

У ніч проведення пісенного конкурсу в Telegram-каналі Killnet з’явилося образливе повідомлення про учасників із України. Але підтвердження від самого угруповання про причетність до кібератаки немає.

За даними поліції Італії, атаки на мережеву інфраструктуру відбулися під час півфіналу 10 травня та фіналу конкурсу в ніч на 15 травня – їм вдалося запобігти.

11 травня кібератаки зазнали сайти міністерства оборони, Сенату та інших відомств Італії, відповідальність за зломи взяла на себе Killnet.

Український гурт Kalush Orchestra переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року. Піснею-переможницею стала композиція Stefania. Після свого виступу у фіналі соліст гурту Олег Псюк закликав врятувати Маріуполь та українських військових, що заблоковані на території заводу «Азовсталь».

Источник: radiosvoboda.org

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