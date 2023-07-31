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Власти Нигера предотвратили штурм посольства Франции

Власти Нигера предотвратили штурм посольства Франции

Власти Нигера предотвратили штурм посольства Франции и при этом с нападавшими особо не церемонились: против демонстрантов, в планы которых входило водрузить флаг России над представительством Франции, были применены гранаты со слезоточивым газом.

В Нигер для переговоров прибыл президент Чада Махмат Деби. Генерал Деби тесно сотрудничает с Францией, США и Израилем, а к «вагнеровцам» у него личный счет. ЧВК стоит за убийством его отца, президента Идриса Деби в 2021 году, а также планировало свержение Махмата Деби.

Если миссия президента Чада провалится, то именно из этой страны может начаться французско-африканская операция против повстанцев. Париж всерьез настроен не допустить превращение Нигера в зону интересов России (по примеру Буркина-Фасо и Мали).

https://www.lefigaro.fr/international/niger-des-milliers-de-manifestants-devant-l-ambassade-de-france-a-niamey-20230730

Маленький нюанс.

Российская пропаганда запустила версию о том, что лидер хунты в Нигере Абдурахман Тчиани давно связан с Россией и еще в начале 1980-х принял православие.

Нельзя исключать, что с Кремлем он действительно может быть связан. Но «православный генерал» по имени Абдурахман во главе страны, подавляющее большинство которой составляют мусульмане-сунниты (около 90%), - это очень оригинально.

На всякий случай: уже который день издания, главным образом французские, публикуют биографию Тчиани. И – какая сенсация – о его «православии» нет никаких упоминаний. Такие сведения содержала статья о генерале в русской Википедии (и только в ней), но эту часть уже успели удалить…..

Джерело: https://t.me/Alexander_Friedman/4634

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