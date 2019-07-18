Власти Санкт-Петербурга потребовали справку о том, что Борис Стругацкий был писателем, для установки мемориальной доски. Об этом в своем блоге на сайте "Эхо Москвы" пишет депутат законодательного собрания города, член фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

По словам депутата, уже есть эскиз мемориальной доски, выбрано место, практически решен вопрос с оплатой изготовления. Мемориальную доску хотят повесить на доме 4 по улице Победы, где жил Борис Стругацкий. Справку затребовали в городском комитете по культуре.

"Площадь рядом с его домом, – на пересечении Московского проспекта, улицы Победы и улицы Фрунзе, – пять лет назад по моему предложению названа именем Братьев Стругацких (первый случай, когда имя великих писателей закреплено на карте города), теперь надо установить мемориальную доску", – пишет Вишневский.

Судя по публикации Вишневского, несмотря на очевидную анекдотичность требования городских властей, Союз писателей Санкт-Петербурга выдаст "справку".

"Тут же вспомнили, что в нашем городе от Иосифа Бродского уже требовали справку, что он поэт – но не нашлось, и потому объявили тунеядцем. И памятник Пушкину, как выяснилось, стоит без справки", – пишет Борис Вишневский.

Борис Стругацкий. Краткая справка

Борис Натанович Стругацкий родился в Ленинграде в 1933 году. Он окончил механико-математический факультет Ленинградского госуниверситета с дипломом астронома, работал в Пулковской обсерватории. С 1960 года Стругацкий стал членом Союза писателей. За годы творчества вместе со старшим братом Аркадием Стругацким они создали множество произведений, ставших классикой современной фантастики, в том числе, "Хищные вещи века", "Понедельник начинается в субботу", "Обитаемый остров", "Жук в муравейнике", "Град обреченный", "Хромая судьба" и мноиге другие.

Аркадий Стругацкий ушел из жизни в 1991 году. После смерти брата Борис Натанович написал роман "Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики", которй вышел в 1995 году под псевдонимом С. Витицкий. В 2003 под этим же именем появилась книга "Бессильные мира сего".

С 2002 года был главным редактором журнала, позднее – альманаха "Полдень. XXI век".

В 1986 году Борис Стругацкий стал обладателем Государственной премии РСФСР за сценарий фильма "Письма мертвого человека". В 2002 году – лауреатом премии Президента РФ в области литературы и искусства. В 2008 году Борису Стругацкому присуждена медаль "Символ Науки".

Произведения братьев Стругацких выдержали более 500 изданий, в том числе, в переводах на 42 языка в 33 странах мира. Их именем названа международная литературная премия в области фантастики – "АБС-премия". Книги братьев Стругацких неоднократно экранизировались, в том числе Андреем Тарковским (фильм "Сталкер") и Александром Сокуровым (фильм "Дни затмения"). Именем Стругацких названа малая планета № 3054, открытая 11 сентября 1977 года в Крымской астрофизической обсерватории.

Борис Стругацкий умер 19 ноября 2012 года.

Источник: glavnoe.ua

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