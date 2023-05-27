ВМС ЗСУ поповнилися малим броньованим артилерійським катером «Буча»

Він входитиме до складу річкової флотилії, яка була створена минулого року на Київщині, а операційною зоною визначено Київське море, повідомив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа.

На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. Одна з особливостей цього катера – його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність.

Неїжпапа зазначив, що катер оснащено системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

Джерело: https://t.me/spravdi/29579

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