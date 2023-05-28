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Внаслідок операції у Бєлгородській області, була зібрана важлива для української розвідки інформація

Внаслідок операції у Бєлгородській області, була зібрана важлива для української розвідки інформація

Про це в ефірі проєкту "Новий відлік" 26 повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За словами представника ГУР МО України, нині завданням російських партизанів є звільнення держави від режиму володимира путіна. Андрій Юсов проінформував, що сили опору діють як у прикордонних селах росії, так і в столичному регіоні країни-агресорки.

"Їхнє завдання наразі, якщо ми говоримо про Бєлгородщину, це визволення цих земель від панування режиму путіна, який для мешканців цих територій — представників різних народів, різних національностей — є очевидно режимом внутрішньої окупації. А якщо ми говоримо про низку народів, які мають вищий рівень певної політичної свідомості, то це навіть не внутрішня окупація, це, власне, пряма зовнішня окупація — наприклад, якщо ми говоримо про народи Кавказу або Татарстан", — пояснив він.

Представник розвідки попередив, що українцям не варто переоцінювати реакцію кремля на операцію ЛСР та РДК у Бєлгородській області в контексті ситуації на фронті. Однак, з його слів, російське керівництво змушено у відповідь на події в регіоні перегруповувати свої війська. Прорив добровольців через кордон Андрій Юсов назвав безумовним наслідком повномасштабного вторгнення рф на територію України.

"Географічні й політичні назви територій можуть змінюватися. Територія, яка наразі називається "російська федерація" — в неї входять різні історичні землі, які в різні етапи по-різному називались. Тому сьогодні ця назва така, далі — будемо бачити", — підкреслив він.

Представник ГУР МО України проінформував, що внаслідок операції у Бєлгородській області була зібрана цінна для української воєнної розвідки інформація, яка зі зрозумілих причин не буде розголошуватись. Проте частину цих даних, які він коротко схарактеризував як "король голий", отримав увесь світ. Як пояснив Андрій Юсов, йдеться про виснаження силового апарату путіна та вразливість росії до внутрішніх ударів.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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