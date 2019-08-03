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Война в Сирии: США усилят давление на Кремль

Война в Сирии: США усилят давление на Кремль

Основная цель, которой сейчас добиваются власти США в Сирии – прекращение насилия в отношении гражданского населения провинции Идлиб, осуществляемого российскими военными и силами, подконтрольными Дамаску.

Об этом заявил Джеймс Джеффри, спецпредставитель США по Сирии, выступая на пресс-брифинге в Госдепартаменте, пишет «Голос Америки».

Джеффри напомнил слова президента Трампа, который во время саммита «Большой двадцатки» в Осаке заявил, что, даже если на территории Идлиба укрываются исламисты, это не является поводом для бомбардировок трех миллионов мирных жителей, живущих на северо-западе Сирии. По словам спецпредставителя, в четверг генеральный секретарь ООН объявил об учреждении комиссии, которая займется расследованием ситуации в Идлибе. Особое внимание будет уделено бомбардировкам мирного населения.

Начиная с сентября 2018 года, когда Россия и Турция заключили в Сочи соглашение о прекращении огня в Сирии, этот документ неоднократно нарушался правящим режимом.

«Наша основная задача – усилить давление на режим [Башара Асада] и на Россию, чтобы остановить эти бомбардировки. И не допустить возможности для возникновения новых потоков беженцев, дестабилизирующих Турцию и Европу – нам уже удалось это сделать [в прошлом], а теперь мы работаем над важным вопросом – [прекращением] бомбардировок гражданского населения», – заявил Джеффри.

Спецпредставитель уточнил, что США пытаются достичь разрешения сирийского конфликта в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, принятой в декабре 2015 года. Она предусматривает «перемирие, новый политический процесс с реформой или заменой конституции, проведение свободных и честных выборов под эгидой ООН», напомнил Джеффри.

«Таким образом возникнет новая ситуация, которая позволит осуществить вывод из страны всех иностранных сил, которые не находились в Сирии в 2011 году», – заявил Джеффри, уточнив, что до 2011 года в Сирии находились только российские военные. «Мы поднимаем этот вопрос публично, обсуждаем его с Россией, обсуждаем со всеми участниками конфликта», – добавил спецпредставитель.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, сирия

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