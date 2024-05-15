Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:25
Просмотров: 81

"Вона дистанціювалася": путіністку Нетребко повернули в Берлінську оперу

Вона дистанціювалася: путіністку Нетребко повернули в Берлінську оперу

російську оперну співачку Анну Нетребко, відому підтримкою російського лідера Володимира путіна та псевдореспублік "Л/ДНР", повернули в Берлінську державну оперу. У 2022 році опера скасувала виступи улюблениці путіна, але в 2023-му повернула її на сцену. Тоді це викликало протест посла України в Німеччині, Міністерства закордонних справ України та Українського інституту.

Про те, що Нетребко повертають у Берлінську оперу стало відомо під час представлення програми нового сезону новим генеральним музичним директором опери Крістіаном Тілеманном та новою художньою керівницею Елізабет Соботкою.

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/45036

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Маніпуляція: «Київ збирається розпродати Україну Польщі»
Сегодня 10:17    30
«Євреїв убивали «бандерівці»: як терорист путін робить з українців антисемітів
Сегодня 09:47    59
На территории оккупированной Луганщины россияне разворачивают дополнительные морги
Сегодня 09:35    62
Пропагандистські пошуки «українського нацизму» в Білому домі зазнали поразки
Сегодня 09:14    95
Харківщина, 15 травня
Сегодня 08:58    86
Пропагандисти шукають шляхи для дестабілізації демократичних урядів
Сегодня 07:50    78
российские пропагандисты взялись за формулу мира Зеленского… особенно накануне саммита мира в Швейцарии
Сегодня 07:41    100
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно
Сегодня 07:40    97
"Пускай их застрелят, потому что их тут все равно убьют при выходе" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:04    117
Китайські банки ввели ще одне обмеження щодо торгівлі з росією
Сегодня 06:37    120
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 