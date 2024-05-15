"Вона дистанціювалася": путіністку Нетребко повернули в Берлінську оперу

російську оперну співачку Анну Нетребко, відому підтримкою російського лідера Володимира путіна та псевдореспублік "Л/ДНР", повернули в Берлінську державну оперу. У 2022 році опера скасувала виступи улюблениці путіна, але в 2023-му повернула її на сцену. Тоді це викликало протест посла України в Німеччині, Міністерства закордонних справ України та Українського інституту.

Про те, що Нетребко повертають у Берлінську оперу стало відомо під час представлення програми нового сезону новим генеральним музичним директором опери Крістіаном Тілеманном та новою художньою керівницею Елізабет Соботкою.

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/45036

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