Воєнкома с віллою в Іспанії нарешті звільнили

Одеського військового комісара Євгена Борисова, у якого знайшли віллу в Іспанії та нерухомість на мільйони доларів, придбану в 2023 році, нарешті звільнили, - повідомили в ОК «Південь».

Можливі корупційні дії воєнкома правоохоронці вже перевіряють.

«Зараз відбувається процедура, вона має певну протяжність у часі, передачу посади та подальшу планову реалізацію офіцера. Зараз ми не перешкоджаємо діяльності правоохоронних органів, вони працюють, доказова база збирається», - Наталія Гуменюк.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/34804

Новости портала «Весь Харьков»