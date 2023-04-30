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Вот 19 дней продержали, сказали, больше мы не можем, выписываем - перехоплення ГУР

Вот 19 дней продержали, сказали, больше мы не можем, выписываем - перехоплення ГУР

Військовослужбовець рф в телефонній розмові коментує бойові втрати внаслідок штурмових дій, а також як керівництво здійснює доукомплектування підрозділів за рахунок поранених бійців, які не пройшли повний цикл лікування.

● «та у меня тут парни лежат, вот эти, как ты говоришь, помнишь, 20ть 200х, 8мь 300х»;

● «у него так подбородок посекло. В Майорске как раз, это ж они в атаку ходили»;

● «так они уже три раза ходили, он звонил своим, вот они уже последний раз 9ть 200х. Их в атаку отправляли, оказывается».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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