Вот и июль завершился. Рекордно

В июле продолжилась системная работа по уничтожению техники РОВ, с акцентом на артиллерию и средства ПВО, которые традиционно размещаются во второй и третьей линиях обороны. И третий месяц подряд показатели этой работы демонстрируют рекорды.

По количеству уничтоженной за июль ствольной артиллерии россиян совсем немного не хватило до абсолютного рекорда и показатель составил 677, второй за весь период полномасштабного вторжения.

В целом, темпы выноса российской арты приближают момент острого кризиса компенсации.

Количество уничтоженных РСЗО продемонстрировали абсолютный рекорд. Обусловлено это было так же тем, что РОВ вынуждены были из-за потерь в ствольной артиллерии стягивать РСЗО ближе к линии боестолкновений, но после резкого скачка потерь, отказались от этой затеи.

ПВО так же показали за июль абсолютный рекорд и это не удивительно. Зачистка тыловой зоны от ПВО сейчас не менее приоритетна, нежели зачистка артиллерии. При этом, компенсация ПВО на порядок проблематичный процесс и потеря каждой единицы, в нынешних условиях, условно невосполнима.

Уничтожение автотранспорта хоть и не показало некий рекорд, но сохранилось на очень высоком уровне, что так же говорит о стабильности огневого воздействия на логистику и не только. В первую очередь потому, что обеспечение полевой артиллерии БК осуществляется сейчас именно с колёс.

Третий месяц подряд, начиная с мая, устанавливается абсолютный рекорд по уничтожению спецтехники, что так же оказывает серьёзное давление на компенсационные процессы, не говоря уже о всех сопутствующих проблемах в самой зоне БД.

Таким образом, 3 месяца повышенной нагрузки на компенсационные процессы в рамках рекордно уничтожаемой техники, а так же нарастающих логистических проблем, приводят к поступательной утрате боеспособности РОВ, на определённых плацдармах. Где порвётся первая?

Слава нації!

Графики: Мінфін

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За 6 тижнів Армія дронів знищила 350 окупантів, 525 одиниць техніки та озброєння, 101 опорний пункт, 29 складів.

Проєкт працює більше року, але інформація про результати є лише за ці 6 тижнів, тому реальні результати значно більші.

До речі

За два минулих тижні (майже) Армія дронів знищила понад 40% знищених за цей час російських танків.

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine, https://t.me/uawarinfographics/

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