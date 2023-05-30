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Воздушный штурм Киева

Воздушный штурм Киева

Новой военной стратегией в весенне-летний период руководит Герасимов.

Герасимов начал планирование этой части войны под буйные оплеухи в сторону авторов "войны с трансформаторами". Тогда Герасимов и Генштаб подчеркнули полный провал идеи "давить на мирное население Украины, чтобы те давили на Зеленского подписать акт о капитуляции".

Битва с трансформаторами закончилась ровно перед зимним периодом, и к тому времени энергосистема Украины была практически полностью обновлена. На эту тактику были потрачены основные запасы ракет. Эффект - нулевой.

Но Герасимов решил, что он должен также войти в историю войны как автор самой идиотской ракетной стратегии. Тогда он принялся бить по Киеву, насыщенному системами ПВО, весь май напролет.

И Герасимову это удалось. Если трансформаторы хотя бы повреждались, а эффектом становилось отключение света на несколько часов, то Генштаб придумал сжигать оставшиеся запасы ракет о закрытое небо над Киевом.

Все остальные регионы Украины, где ПВО не успевает реагировать на массовые вылеты ракет и БПЛА, подвергаются атаке существенно реже.

Причем Герасимов решил стрелять "средними пачками" ракет, стараясь (как это звучит в планах) "перегрузить системы ПВО". Но вот эти "средние пачки", растянутые на несколько частей, как раз гарантируют то, что прорвать ракеты ничего не смогут.

Генштаб полагает, что так системы ПВО не попадут на линию фронта в начале контрнаступления, но систему ПВО над Киевом ослаблять под наступление никто не планировал.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7892

Новости портала «Весь Харьков»

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