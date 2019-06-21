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Все идет к войне. Иран сбил американский беспилотник над Ормузским заливом

Все идет к войне. Иран сбил американский беспилотник над Ормузским заливом

Иран сбил американский беспилотник над Ормузским заливом. Между тем командование КСИР заявило, что дрон летел над южной частью страны.

Уничтожение американского беспилотника вызвало опасения масштабной военной конфронтации между Тегераном и Вашингтоном.

Согласно сайту КСИР Sepah News, который цитирует Рейтер, «шпионский дрон» был сбит над провинцией Хормозган на юге Ирана, расположенной на берегу Персидского залива.

Иранское государственное информационное агентство IRNA идентифицировало беспилотник как RQ-4 Global Hawk.

Между тем американский военный чиновник заявил, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом иранской ракетой класса «земля-воздух» и это был дрон Triton MQ-4C ВМС США. Других подробностей, в том числе о том, во сколько был сбит беспилотник, нет.

На сайте производителя дрона, компании Northrop Grumman, указано, что Triton может летать более 24 часов без перерыва и достигать высоты более 16 километров, дальность полета - 8.200 морских миль (15.000 километров).

Представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан сообщил, что американские воздушные суда в среду не совершали полетов над территорией Ирана.

Напомним, что США подтвердили попытку Ирана сбить американский беспилотник на прошлой неделе, а также успешное уничтожение американского дрона поддерживающими Тегеран хуситами 6 июня в Йемене.

Представитель Ирана заявил накануне, что Тегеран будет “решительно реагировать” на любое нарушение своего воздушного пространства.

«Наше воздушное пространство - это наша красная линия, и Иран всегда реагировал и будет и впредь решительно реагировать на любую страну, которая нарушает наше воздушное пространство», - приводит агентство Tasnim слова секретаря Верховного совета национальной безопасности Ирана.

Опасения по поводу военного противостояния в регионе возросли после атак на нефтяные танкеры вблизи Ормузского пролива на прошлой неделе и 12 мая. Соединенные Штаты и Саудовская Аравия обвинили в нападениях Иран, но Тегеран отрицает свою причастность.

США ранее направили на Ближний Восток силы, в том числе авианосцы, бомбардировщики В-52 и военных. В то же время Трамп говорит, что не хочет войны с Ираном.

Иран сообщил на прошлой неделе, что отвечает за безопасность в Ормузском проливе, призвав американские силы покинуть Персидский залив.

Цены на нефть резко ускорили рост после сообщения об уничтожении американского дрона: фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,7% до $ 63,56 за баррель, а WTI поднялась на 3,2% до $ 55,49 за баррель.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: война, иран, США

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