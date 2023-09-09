​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 4 по 8 вересня 2023 року ми говорили про:

● повідомлення про підозру колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

● накладення арешту на активи екс-бенефіціара АТ «КБ «Приватбанк».

● повідомлення про підозру ще двом учасницям схеми заволодіння земельними ділянками під Києвом площею понад 1200 га.

● обрання запобіжного заходу одному з організаторів схеми заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

● скерування до суду трьох епізодів щодо розкрадання коштів «ПриватБанку» на понад 8,4 млрд грн.

● скерування до суду справи за обвинуваченням колишнього керівника ДП «Держінформ’юст», його заступника та двох керівників приватних компаній у заволодінні понад 7,7 млн грн.

● підписання Меморандуму про взаєморозуміння між НАБУ та ФБР США.

● зустріч Директора НАБУ з радником Президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Більше новин - на сайті НАБУ https://nabu.gov.ua/

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2092

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