Вторая волна мобилизации в России начнётся 5 января, - Буданов

● "У России очень большие проблемы как с комплектацией существующих подразделений из-за их значительных потерь во время боевых действий, так и с формированием новых подразделений. Им не хватает живой силы.

Исходя из этого они приняли решение с 5 января начать новую волну мобилизации. В планах стоит 5 января. Не знаю, объявят они об этом именно 5 января или условно 9-го - это ничего не изменит. Им придётся начинать новую волну мобилизации.

Это ещё и учитывая тот факт, что первая волна мобилизации, которую они якобы завершили, никуда не делась.

Никаких изменений по сравнению с предыдущей волной не будет. Единственное, сама система военкоматов уже немного адаптировалась и это будет немного легче для них проходить, чем первая волна", - рассказал Буданов.

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Другие тезисы из интервью Буданова BBC.

● На сегодня какие-либо реальные признаки подготовки вторжения в Киев или на северное направление отсутствуют. Гипотетически такие замыслы Россия вынашивает. Но ни периодов, ни понимания, как это вообще сделать, у них нет.

● Та группировка, которую россияне создали в Беларуси, никаким образом не соответствует наступательной группировке или вообще группировке, которая могла бы нести хоть какую-либо реальную угрозу.

● Перемещения российских войск вдоль украинско-беларусской границы - информационная операция для введения в заблуждение. Период, когда они начали делать эти "карусели", полностью совпадает c датой, когда Зеленский должен был поехать и в итоге поехал в США. Никто на это не повёлся.

● Армия Беларуси сейчас не будет задействована в войне против Украины. Она не имеет желания принимать в этом участие и само беларусское общество не так уж хорошо воспринимает подобную идею.

● Суровикину удалось упорядочить управление войсками. Он полностью наладил и поставил на место цепочку командования. Ему удалось частично стабилизировать ситуацию. Речь не идёт об успехах в наступлении. В целом, это оборонная для россиян операция.

● Суровикин изменил руководство подчинённых ему сил, расставил своих людей, что вызывает недовольство со стороны Герасимова и Шойгу. Он очень плотно сошёлся с Пригожиным, передал вагнеровцам тяжёлое вооружение, бронетехнику и даже боевые самолёты.

● В остальном, деятельность российской армии не изменилась. Они как пытались воевать массами, толкая людей на смерть, так эта практика и продолжается. Даст ли это какие-то выдающиеся результаты? Однозначно, не даст. Это не 30-40-е года. Так больше в мире никто не воюет.

● Единственное место, где россияне пытаются продвигаться - район Бахмута. Больше нигде. Никакого глобального наступления у них нет кроме попыток охватить Бахмут.

● Захватом Бахмута занимается, в большей степени, "Вагнер". Сейчас к нему присоединились подразделения "Ахмата". Армия по флангам пытается их немного поддержать. Причина простая - Пригожин публично заявил в середине лета на всю Россию, что возьмёт Бахмут. Как видите, уже конец декабря, а Бахмут он всё берёт. Не думаю, что ему это удастся.

● Есть попытки РФ собрать штурмовые подразделения на Запорожском направлении. Но всё нами контролируется и готовятся адекватные действия на срыв этих замыслов.

● Россия находится в сплошном тупике. Ситуация застряла. Мы не можем их на всех направлениях одновременно выбить, и они не могут. Для нас эти локальные действия - подготовка к освобождению наших территорий. Мы ждём интенсификации процесса поставок нам серьёзных типов вооружения для успешного завершения войны.

● Информация, которая доносится до руководства РФ, как правило, очень видоизменена и приукрашена. Объективной информацией они не владеют. Но. По состоянию на сейчас они уже чётко понимают, что проблемы достаточно большие. С этим связаны попытки официальных лиц РФ снять персональную ответственность с себя.

● Есть достаточно высокая угроза существованию режима Путина. Посмотрите на их пропагандистские программы. Вы увидите, что их риторика изменилась от "Киев за три дня и весь мир в радиоактивный пепел" зимой до "нам бы не проиграть" в начале осени, а сейчас "нам бы сохранить свои жизни после того, как всё изменится".

● По основным типам оперативно-тактических ракет у россиян осталось от 13% до 27% ракет. Это меньше, чем неприкосновенный запас.

● Российская оборонная промышленность пытается выйти на производство 20 ракет типа "Калибр" в месяц. Ситуация с производством "Х-101" схожая, даже немного хуже. С "Искандерами" у них вообще катастрофа. За один ракетный удар они используют 70-75 ракет. Посчитайте, сколько их промышленность должна работать, чтобы обеспечить один ракетный залп.

● По состоянию на сейчас Иран не передал ни одной ракеты России. Почему? Иран тоже понимает, куда эта вся ситуация движется. Они понимают последствия для своей страны и пытаются всячески отсрочить этот процесс. В ближайшие две недели Россия снова будет пытаться уговорить их на передачу ракет.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/10288

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