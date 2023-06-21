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У берегов канадского Ньюфаундленда ищут пропавший туристический батискаф

У берегов канадского Ньюфаундленда ищут пропавший туристический батискаф

У берегов канадского Ньюфаундленда ищут пропавший туристический батискаф, который за 250 тысяч долларов спускал туристов к затонувшему «Титанику» передает BBC.

Как пишут американские СМИ, подводный аппарат «Титан» является единственным в мире, способным вместить и доставить к затонувшему на глубине почти 4 тысячи метров «Титанику» сразу пять человек. Необычные туры организует компания OceanGate. Длятся они обычно в течение восьми дней и включают в себя, в том числе, и спуск на дно Атлантического океана, где в 1912 году затонул британский печально известный трансатлантический лайнер.

16 июня компания разместила в Twitter фотографию с участниками во время экспедиции. А сегодня туристический батискаф внезапно пропал с радаров. Были ли на подлодке туристы, не известно. Но по данным службы береговой охраны США в Бостоне, у берегов Ньюфаундленда началась поисково-спасательная операция. Выдвигается версия о том, что батискаф мог врезаться в риф, который находится на глубине 2900 метров.

Британский миллиардер Хэмиш Хардинг находится в пропавшем при спуске к «Титанику» батискафе — Sky News. Ранее Хардинг спускался в Марианскую впадину и летал в космос на корабле Джеффа Безоса.

У берегов канадского Ньюфаундленда ищут пропавший туристический батискаф

У берегов канадского Ньюфаундленда ищут пропавший туристический батискаф

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: аварія, США

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