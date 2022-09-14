У Білорусі інваліду на візку дали три роки за "образу" Лукашенка

У Білорусі інвалідові першої групи Владиславу Рябичу дали три роки "домашню хімію", його визнали винним в "образі" Олександра Лукашенка, повідомляє правозахисний центр "Вясна".

За версією звинувачення, Рябич 16 травня 2022 року публічно образив Лукашенка під постом у телеграмі із відеозаписом його виступу. Коментар також нібито містив звинувачення у "вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого статтею 139 Кримінального кодексу ("Убивство"), яке не відповідає дійсності", наголошується у обвинувальному висновку.

У Рябича конфіскували єдиний комп'ютер у сім'ї – як "засіб скоєння злочину". Крім того, обвинувачений зобов'язаний сплатити послуги адвоката (70,4 білоруських рублів) та процесуальні витрати (170 білоруських рублів) – всього близько $95.

Горобичу 24 роки, він веде блог на спортивну тематику на сайті by.tribuna.com. У чоловіка перша група інвалідності, діагноз ДЦП, він пересувається в інвалідному візку. Владислав із багатодітної родини, він також має брат-близнюка з інвалідністю.

Джерело: internetua.com

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