Правозахисники: Білорусь допомагає росії вивозити українських дітей

Правозахисники ідентифікували 2219 дітей, яких перевезли з окупованих територій України до Білорусі з 2021 по червень 2024 року. Щонайменше 27 дітей згодом перемістили до росії.

Правозахисні організації закидають режиму Лукашенка співучасть у переміщенні, перевихованні та мілітаризації українських дітей із окупованих територій. Лукашенко "особисто заклав основу для переміщення українських дітей на білоруську територію", наголошується у звіті.

"Це не випадковість, що ціль - саме діти, а не дорослі. російська система побудована так, аби зробити з них російських громадян, зокрема майбутніх солдат збройних сил рф. Білорусь це втілює", - каже співавторка звіту, представниця Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27511

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