Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:54
Просмотров: 75

Правозахисники: Білорусь допомагає росії вивозити українських дітей

Правозахисники: Білорусь допомагає росії вивозити українських дітей

Правозахисники ідентифікували 2219 дітей, яких перевезли з окупованих територій України до Білорусі з 2021 по червень 2024 року. Щонайменше 27 дітей згодом перемістили до росії.

Правозахисні організації закидають режиму Лукашенка співучасть у переміщенні, перевихованні та мілітаризації українських дітей із окупованих територій. Лукашенко "особисто заклав основу для переміщення українських дітей на білоруську територію", наголошується у звіті.

"Це не випадковість, що ціль - саме діти, а не дорослі. російська система побудована так, аби зробити з них російських громадян, зокрема майбутніх солдат збройних сил рф. Білорусь це втілює", - каже співавторка звіту, представниця Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27511

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ЕС из-за Венгрии изменит модель финансирования помощи Украине
Сегодня 11:00    68
7 жовтня 1253 року в місті Дорогочині короновали князя Данила Романовича
Сегодня 10:45    76
«72% росіян з радістю сприймають вступ Херсонської та Запорізької областей до складу рф». Це – маячня
Сегодня 10:19    76
The New York Times: Трамп під час своєї першої зустрічі з путіним питав у нього поради щодо військової допомоги Україні
Сегодня 09:31    121
Нацбанк четвертий тиждень не купує валюту
Сегодня 09:19    102
В Нацполіції спростували інформацію про поширення тренду «хромінг» в Україні
Сегодня 09:08    107
Сили оборони України уразили черговий важливий об’єкт російських загарбників
Сегодня 08:58    131
У Telegram зʼявився фейковий акаунт голови Верховної Ради Стефанчука
Сегодня 08:46    120
Общие потери оккупантов по данным Генштаба за неделю (30 сентября-06 октября)
Сегодня 08:40    95
Оккупанты на Харьковском направлении строят тоннели, чтобы пробраться к позициям Сил обороны
Сегодня 08:29    115
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 