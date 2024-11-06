Проєкт Союзної держави між рф та білоруссю – це виклик міжнародній системі безпеки
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
5 листопада у мінську відбудеться засідання Ради міністрів Союзної держави рф та білорусі.
▶ Союзна держава – черговий мертвонароджений проєкт кремля, який з 1999 року так і не привів до запланованого політичного об’єднання росії і білорусі.
▶ москва розглядає Союзну державу як механізм остаточного знищення суверенітету білорусі з метою її повного поглинання.
▶ Військова співпраця москви і мінська є загрозою для України, а також всієї Європи.
▶ Використання росією території білорусі для нападу на Україну зробило лукашенка співучасником путінських злочинів.
▶ Розміщення росією ядерної зброї на території білорусі є провокацією кремля, яка підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Джерело: https://t.me/spravdi/42656