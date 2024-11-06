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Проєкт Союзної держави між рф та білоруссю – це виклик міжнародній системі безпеки

Проєкт Союзної держави між рф та білоруссю – це виклик міжнародній системі безпеки

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

5 листопада у мінську відбудеться засідання Ради міністрів Союзної держави рф та білорусі.

▶ Союзна держава – черговий мертвонароджений проєкт кремля, який з 1999 року так і не привів до запланованого політичного об’єднання росії і білорусі.

▶ москва розглядає Союзну державу як механізм остаточного знищення суверенітету білорусі з метою її повного поглинання.

▶ Військова співпраця москви і мінська є загрозою для України, а також всієї Європи.

▶ Використання росією території білорусі для нападу на Україну зробило лукашенка співучасником путінських злочинів.

▶ Розміщення росією ядерної зброї на території білорусі є провокацією кремля, яка підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Джерело: https://t.me/spravdi/42656

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