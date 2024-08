Кілька днів у Британії відбуваються погроми, які реалізують місцеві ультраправі і рухи “проти мігрантів”. Вони почалися після вбивства 3 і поранення ще 8 дітей 31 липня у місті Саутпорт, передмісті Ліверпуля. Терористичний акт стався під час відвідування ними дитячої вечірки, присвяченої творчості Тейлор Свіфт.

Головні рушійні сили погромів - ультраправі організації «Патріотична альтернатива», «Ліга захисту Британії» та «Британський рух». Всі вони - з тієї ж родини ультраправих Європи, які чомусь всі існують за російські чи китайські гроші або користуються їх інформаційним ресурсом. На зараз заарештовано вже більше 100 заворушників. Суди будуть працювати 24 години на добу, щоб покарати їх.

Як погроми почалися? Приблизно за годину після інциденту було знайдено винного - інформаційний ресурс Channel 3 Now вкинув інформацію, що теракт здійснив мігрант - мусульманин, який прибув до Британії рік тому як нелегал. Вбивцею “виявився” такий собі Алі Аль-Шакті. Проблема в тому, що такої людини НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО. Її просто вигадали.

Проте. Russia Today і інші канали з кремлівським слідом понесли цю новину, підключилися боти. Хвиля дезінформації спровокувала погроми в самому Саутпорті. 39 поліцейських отримали поранення. Поліція спростувала заяви Russia Today, заявивши, що підозрюваний народився у Великій Британії. Пізніше Russia Today прибрало цю новину з свого сайту, але мережа вже понесла.

Хто такі Chanel 3 Now, які виступили першоджерелом? Канал Chanel 3 Now зʼявився 2012 року і транслював вуличні гонки з Іжевську. Потім канал перепрофілювався у “пакистанський”, а з 2021 року став “новинним”. Сайт зʼявився 2023 року. Channel 3 Now називає себе американським веб-сайтом, але фактично адмініструється з Пакистану і розповсюджує багато російського контенту.

YouTube - канал Channel 3 Now мав усього 3000 підписників, проте новину про терориста переглянули як мінімум 27 млн акаунтів. Після того, як інформація про вбивцю-мусульманина була спростована, обліковий запис Channel 3 Now в YouTube було видалено, а сайт Channel 3 Now «приніс вибачення» за розповсюдження неправдивою новини.

Суд у Ліверпулі вирішив не застосовувати норму про приховування особи, бо вона породжує дезінформацію. Терористом виявився 17-річний Аксель Муганва Рудакубана. Він народився в Британії в сім'ї мігрантів з Руанди у християнській родині.

Але всі вихідні Британію трясе. Погроми відбуваються у найбільших промислових центрах - Ліверпулі, Манчестері і Лідсі, а також у Халлі, Белфасті (Північна Ірландія), і Брістолі. У Ліверпулі бунтівники розгромили бібліотеку. В рамках боротьби з нелегальною міграцією, звісно.

Джерело: https://t.me/yb_ua/5846

