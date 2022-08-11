У дочок заступника Шойгу знайшли американське громадянство, – ЗМІ

У дочок Олексія Криворучка, заступника міністра оборони Росії Сергія Шойгу, знайшли американське громадянство та право на його отримання. А у самого чиновника виявилася елітна нерухомість за півмільярда рублів.

Про це повідомляє ресурс Навальний Live. Розслідувачі дізналися, що дружина Олексія Криворучка жила три роки у США, а у серпні 2012 року у чиновника народилася донька.

"Відомо, що Криворучко літав до Америки, а саме до Маямі, де, ймовірно, проходили пологи. Це вказує на те, що дитина народилася в США і, отже, мала право на отримання громадянства", – зазначають журналісти.

У другої доньки Криворучка знайшли право на здобуття американського громадянства. Відомо, що вона народилася у вересні 2016 року. На той момент була дружина чиновника була також в США. Вона прибула до Майамі 19 серпня та залишила країну у жовтні.

У заступника Шойгу також знайшли кілька об'єктів елітної нерухомості на півмільярда рублів. У 2019 році він купив особняк на Рубльовці у 1500 м2 вартістю 500 млн рублів (8 млн доларів).

До призначення заступника міністра оборони за 6 років посадовець побував у США 26 разів.

Хто там зібрався ядерні ракети пускати по по своїм дітям, своєму майну і своїм домівкам, нажитим "нєпосільним трудом"?

Джерело: news.obozrevatel.com

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