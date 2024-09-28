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У Китаї затонув найновіший атомний підводний човен - ЗМІ

У Китаї затонув найновіший атомний підводний човен - ЗМІ

Наприкінці травня - на початку червня на суднобудівному заводі неподалік міста Ухань затонув найновіший атомний підводний човен КНР, стверджують The Wall Street Journal і Reuters.

Китайська влада намагалася приховати втрату першого підводного човна класу Zhou, але супутникові знімки зафіксували крани, які прибули, аби підняти субмарину з дна річки, пишуть видання.

Невідомо, чи було на підводному човні в момент затоплення ядерне паливо, але це не виключено.

Фото ілюстративне

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27250

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