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У Китаї затонув найновіший атомний підводний човен - ЗМІ
Наприкінці травня - на початку червня на суднобудівному заводі неподалік міста Ухань затонув найновіший атомний підводний човен КНР, стверджують The Wall Street Journal і Reuters.
Китайська влада намагалася приховати втрату першого підводного човна класу Zhou, але супутникові знімки зафіксували крани, які прибули, аби підняти субмарину з дна річки, пишуть видання.
Невідомо, чи було на підводному човні в момент затоплення ядерне паливо, але це не виключено.
Фото ілюстративне
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27250