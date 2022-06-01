У Мелітополі та Бердянську окупанти глушать український мобільний зв’язок

Тимчасово окуповані території на півдні Запорізької області відучора опинилися без українського мобільного зв’язку, зокрема міста Бердянськ та Мелітополь.

Про це повідомляє Суспільне.

Про це повідомляють виконком Бердянської міської ради та місцеві ЗМІ Мелітополя.

«Українські мобільні оператори заявляють, що вони не відключали зв’язку та не бачать технічних причин для його збою. Швидше за все її, як завжди, просто глушать», — йдеться в повідомленні Бердянської міської ради.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Бердянську росіяни намагаються переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів, аргументуючи запровадження російських операторів зв’язку тим, що, мовляв, українські працюють нестабільно. У виконкомі наголошують: «Оператори (українські — ред.) заявили, що не мають наміру йти з тимчасово окупованої території України!»

30 травня зник зв’язок та інтернет і в окупованому Мелітополі. Про це повідомляє місцеве видання «Ріа-Мелітополь». Окупаційна влада заявила, що відключення здійснила українська сторона.

Натомість компанія «Київстар» запевнила, що відсутність зв’язку не пов’язана з погрозами окупантів підключати російських мобільних операторів. Йти з ринку мобільних послуг Мелітополя вони не збираються. Найближчим часом зв’язок намагатимуться відновити.

Тим часом у місті вже спостерігаються черги людей за російськими сім-картами.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»