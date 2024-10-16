У Молдові проросійська партія «Шор» підкуповує громадян за гроші з кремля – розслідування

Як зазначається у розслідуванні журналістів Ziarul de Gardă, це вдалося виявити завдяки таємній роботі журналістки, яка під вигаданим ім’ям брала участь в організованих партією акціях протесту, передвиборчих зустрічах та виконувала агітаційні завдання.

- Завербованим людям обіцяли «від тисячі леїв» на місяць. Спершу вони отримували гроші готівкою, але згодом для цього їм почали відкривати картки.

Журналістці на основі підробленого документа також відкрили рахунок в російському «Промсвязьбанку» і у вересні й жовтні вона отримала по 15 тисяч рублів зарплатні за виконані завдання.

У Ziarul de Gardă додають, що мережа продовжила роботу і після того, коли поліція і прокуратура Молдови оголосили про ліквідацію мережі підкупу виборців.

Кінцева мета – скомпрометувати референдум щодо вступу у ЄС та забезпечити голосами кандидата-опонента нинішньої президентки Маї Санду, якого підтримує Ілан Шор.

Джерело: https://t.me/spravdi/42124

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