У Москві втікачів від «могилізації» знаходить система розпізнавання облич

У російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич. Про це пише Telegram-канал Shot.

П'ятьох ймовірних «ухилянтів» від мобілізації вирахували напередодні в Москві за системою розпізнавання осіб – камери помітили їх у різних районах міста.

Одного з затриманих у Москві згодом начебто відпустили. 25-річний Олександр каже, що не ухилявся і приходив у військкомат. Приносив довідку, що непридатний через поганий зір. Там з ним поговорили та відпустили. А за кілька днів у районі Білоруського вокзалу Олександра зупинили поліцейські: спочатку розбиралися на місці, потім відвезли до відділу, потім поїхали до військкомату. Там ще раз все перевірили ще раз і хлопця знову відпустили.

Джерело: glavcom.ua

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