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«У москви немає звички втручатися у вибори в інших країнах». Це – нахабна брехня

«У москви немає звички втручатися у вибори в інших країнах». Це – нахабна брехня

#спростуванняЦентру

Брехня: різного роду заяви про наміри москви втрутитися у вибори Великої Британії використовуються консерваторами з метою схилити на свій бік електорат, адже рф не має звички втручатися у вибори в інших країхнах. Таку заяву посольства рф тиражують пропагандисти.

Правда: неодноразово фіксувались іноземні втручання москви у виборчі кампанії в державах вільного світу. рф запускала інформаційні операції, щоби розпалювати існуючі конфлікти та створювати нові з метою поляризувати та дестабілізувати держави.

Це робиться за допомогою широкого спектру активних заходів, соцмереж, агентури, мережі псевдоекспертів та окремих політичних активістів.

До прикладу, за даними Microsoft, протягом останніх 45 днів активізувалися (https://spravdi.gov.ua/rosijski-kibergrupy-namagayutsya-vplynuty-na-amerykanski-vybory/) російські кібергрупи. Їхня мета – вплив на американські вибори.

Також заяви про активізацію інформаційних операцій проти ЄС та російське втручання у вибори до Європарламенту вже зробили (https://spravdi.gov.ua/rosijske-vtruchannya-u-vybory-do-yevroparlamentu-yak-i-navishho-kreml-cze-robyt/) високий представник ЄС з іноземних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші європейські політики та посадовці.

Джерело: https://t.me/spravdi/39849

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