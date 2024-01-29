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У Німеччині зросла кількість охочих приєднатися до ультраправої "АдН"

У Німеччині зросла кількість охочих приєднатися до ультраправої АдН

Як випливає з письмової відповіді "АдН" на запит видання, у період з 1 по 25 січня "нових заявок на вступ в партію, отриманих і розміщених у системі", було подано "близько 2 500". З них 1 900 заявок на членство були зареєстровані з 10 січня.

Нагадуємо, у вівторок повідомлялося, що "Альтернатива для Німеччини" втратила позиції у двох нових опитуваннях громадської думки на тлі нещодавніх загальнонаціональних демонстрацій проти політсили

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/40472

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