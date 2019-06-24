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У побережья Калифорнии произошло мощное землетрясение

У побережья Калифорнии произошло мощное землетрясение

У побережья штата Калифорния (США) было зафиксировано сейсмическую активность мощностью 5,6 баллов.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 9,5 км в 5 км от коммуны Петролия и в 29 км от города Рио Делл.

Жители американского побережья чувствовали средние и сильные подземные толчки.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Источник: prm.ua

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Темы: США

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