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У побережья Калифорнии произошло мощное землетрясение
У побережья штата Калифорния (США) было зафиксировано сейсмическую активность мощностью 5,6 баллов.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Сообщается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 9,5 км в 5 км от коммуны Петролия и в 29 км от города Рио Делл.
Жители американского побережья чувствовали средние и сильные подземные толчки.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Источник: prm.ua
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