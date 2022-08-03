У Польщі за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 370 тисяч українських біженців

У Польщі після початку повномасштабної російської агресії проти України, з 24 лютого, за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 370 тисяч українців.

Про це в ефірі католицького радіо Siodma9 заявила міністр сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Мальонг, передає Укрінформ.

“Варто також зазначити, що наш ринок праці доповнюють громадяни України, які приїхали до Польщі після початку війни в Україні. Нині тут працює понад 370 тисяч осіб, які змогли працевлаштуватися в Польщі за спрощеною процедурою”, - заявила Мальонг.

За її словами, в Польщі на сьогодні рівень безробіття становить 4,9%, що є одним із найнижчих показників за останні 32 роки. Відтак Польща, поряд із Чехією, є країною з найнижчим рівнем безробіття в Євросоюзі.

Як інформувало агентство, найбільше українців після 24 лютого працевлаштувалися у Мазовецькому (Варшава), Нижньосілезькому (Вроцлав), Лодзькому (Лодзь) та Великопольському (Познань) воєводствах.

Як оцінюється, в Польщі на сьогодні можуть перебувати приблизно 3,5 млн громадян України, половина з яких прибула після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого, відповідно до спецзакону про допомогу українцям, отримали спрощені умови щодо перебування і працевлаштування в РП.

Джерело: ukrinform.ua

Фото: Beata Zawrzel, ААФ

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