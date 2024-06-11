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У росії почали погрожувати країнам, в яких базуватимуться винищувачі F-16, передані Україні

У росії почали погрожувати країнам, в яких базуватимуться винищувачі F-16, передані Україні

Зокрема, голова комітету Госдуми з оборони Андрєй Картаполов заявив, що літаки та аеродроми за межами України — це нібито законна ціль збройних сил рф.

"Якщо вони не використовуватимуться за прямим призначенням, то не будуть (законною ціллю для ЗС рф), а от якщо вони братимуть участь у бойових вильотах, то, безумовно, будуть. Включаючи і аеродроми, на яких вони базуються, з усіма наслідками, що випливають", — заявив Картаполов.

Країни, де базуватиметься частина українських F-16, він назвав "колишніми партнерами". При цьому додав, що якщо літаки там стоятимуть лише на зберіганні, тоді "претензій" нібито не буде.

"А от якщо вони злітають із аеродромів якоїсь країни, заходять у повітряний простір України, пускають ракети та повертаються туди, то це законна ціль. Що стосується [можливості] збивати, ми можемо збивати будь-кого і де завгодно", — додав депутат країни-терористки.

Джерело: https://t.me/znua_live/152276

Новости портала «Весь Харьков»

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