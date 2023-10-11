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У вересні 45% публічних закупівель з вимогою локалізації відбулися у Prozorro із порушеннями

У вересні 45% публічних закупівель з вимогою локалізації відбулися у Prozorro із порушеннями

У вересні 45% публічних закупівель з вимогою локалізації відбулися у Prozorro із порушеннями — аналітичний центр CMD Ukraine.

Найбільше порушень — 164 — виявили у сегменті закупівель комунальної та спецтехніки, 69 — продукції енергетичного машинобудування, 11 — у закупках міського пасажирського транспорту. Жодного порушення не виявлено у закупівлях залізничного транспорту.

За даними CMD Ukraine, якби всі товари у згаданих закупівлях мали мінімально встановлений законом на поточний рік рівень локалізації 15%, це забезпечило б понад 1 млрд гривень податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Джерело: https://t.me/znua_live/116378

Новости портала «Весь Харьков»

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