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У Верховній Раді стає все менше і менше нардепів

У Верховній Раді стає все менше і менше нардепів

Ще один написав заяву на складання мандату. Мова про Андрія Аксьонова, який на момент обрання депутатом мав (https://t.me/oleksiihoncharenko/29958) російський паспорт.

Народний депутат Андрій Аксьонов написав заяву на складання мандату. 

Нардеп Железняк написав, що коли Рада проголосує це рішення, то в парламенті залишиться рекордна мала кількість нардепів - лише 415.

Аксьонов мав велику прихильність до ОПЗЖ. Коли отримував мандат, його освистували в Раді, і лише ті тиснули руку.

Писали, що паспорт він отримав в 2014 році в окупованому Криму. Є також дані, що брав участь в організації псевдореферендумів у «ДНР».

У жовтні 2018 Аксьонова оголосили у розшук за звинуваченнями у підробці документів та розтраті майна, але він не з'являвся на судові засідання та втік за кордон. У січні 2019 року повернувся до України. Краматорський суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який у березні замінили на особисте зобов'язання. А потім нічого, на довиборах пройшов в Раду та просидів там до останнього.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/596

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