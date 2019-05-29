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Убытки России от “грязной нефти” составят не менее $5 миллиардов

Убытки России от “грязной нефти” составят не менее $5 миллиардов

России сулят убытки от приостановки работы нефтепровода “Дружба” на 5 миллиардов долларов.

Не так давно я публиковал материал, в котором пытался разобраться, сколько же России нанесет убытков простой ветки нефтепровода “Дружба”, закрытого после попадания в него хлорированной нефти. И только по поставкам и количеству испорченной нефти я вышел на приблизительную сумму в $2 млрд, увеличивающуюся с каждым днём простоя, который продлится, ориентировочно, до 10 июня (хотя есть мнение, что “Дружбу” запустят не раньше 1 июля). И это без учета ремонтных, профилактических и прочих работ.

Однако, как оказалось, потери России от хлорированной нефти могут оказаться куда выше моих ожиданий, что не может не радовать. В частности, эксперты ING уже рапортуют о том, что данный инцидент станет причиной потерь российской стороны на $5 млрд. И это при условии, что против России не будут поданы судебные иски.

Дело в том, что “грязная” российская нефть значительно ускорила коррозийные процессы металла нефтепровода, а так же стала причиной выхода из строя оборудования на ряде объектов. И вот как тут не засудить виновника торжества?

А потому, приостановка экспорта российской нефти, многомиллионные, а точнее, многомиллиардные убытки и перспектива их увеличения в разы, чем не радужная перспектива для мировой бензоколонки, теряющей определенную долю финансирования своих реваншистских амбиций. И да, в этом году явно очередного “экспортного рекорда” ожидать не стоит.

Источник: uc.od.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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