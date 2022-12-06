Удар по инфраструктуре. Очередной. Бессмысленный. Безрезультативный

Сегодня (вчера - ред.) РФ провела очередную череду террористических запусков ракет по инфраструктуре Украины, действуя по плану, предложенному Суровикиным, одобренному лично Путиным, а также активно рекламируемом оному спецслужбами в качестве действующего и сверхэффективного.

И если в прошлые разы ущерб от ударов по инфраструктуре был заметен, хоть и не был военным, то сегодняшние запуски оказались безрезультативными даже в контексте гражданского удобства.

Лишь в нескольких частях Украины отключения продлятся около 8 часов. Для почти всей территории Украины "энергетической разрядки" будут плановыми и, в принципе, привычными для украинцев.

Стало заметным лишь попадание по одной из северных территорий Молдовы.

Сегодняшний удар показал, что "иранские дроны" более не действуют и не имеют никакого эффекта; до 90% ракет перехватывается ПВО, системы которых стало труднее запутать специфической тактикой запуска ракет.

Интересно, что взрывы на авиабазах РФ оказали более существенное влияние на информационное поле. Если пуски ракет были уже "старым средством", то взрывы, осуществляемые, конечно же, в результате неаккуратной эксплуатации окурков, взбудоражили информационную кремлёвскую ветку, которая ничего не придумала, попыталась проигнорировать взрывы, затем выдала, что "все идёт по плану, ничего не произошло", после чего получила втык от "местных", уползла и в дальнейшем ничего не ответила, оставив место для интерпретаций.

Замылили повестку "приездом" Путина на Крымский Мост, хотя Песков обещал (уже 4 раза), что Путин отправится на Донбасс, где будет героически тучи разводить руками и "хитро" уворачиваться от HIMARS.

Пока киностудия "Чмо в бункере" смогла соорудить только одну сцену с Крымским Мостом, но турне по боевой славе героев ВСУ следует продолжить, запустив каблучного главнокомандующего на "вечно его" херсонскую землю, где его встретят с четным количеством чертополохов.

По итогу, провал.

Сначала РФ провалила сигаретный удар по базам.

Потом РФ провалила массированную бомбардировку Украины.

А затем РФ так и не соорудила из турне Путина ничего внятного.

Тенденция продолжается. Украинские военные сигнализируют о возможном скором бегстве россиян из "знакового" города. Пока без подробностей.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7646

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