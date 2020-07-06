Украина провела первые испытания турецкого “убийцы” российских “Панцирей”

Вооруженные силы Украины впервые провели испытания ударно-разведывательного дрона Bayraktar ТВ2 турецкого производства. Тестовые пуски проводились под Ровно.

Согласно вводной учений, беспилотник сначала провел разведку, затем навел на цель, “командно-штабную машину противника”, планирующую бомбу с лазерным наведением MAM-L (дальность поражения до восьми километров и точность наведения — до одного метра).

Defense Express ранее сообщил, что турецкие беспилотники уничтожили не менее 23 комплексов “Панцирь-С1” российского производства.

В марте текущего года Минобороны Украины заявило о планах создания производства турецких ударных беспилотных комплексов на Украине. На тот момент Киев получил от Турции шесть беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Machine. В конце 2019 года на Украине завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующей техники.

В мае 2019 года посол Израиля на Украине заявил, что Иерусалим и Киев могут приступить к производству беспилотных летательных аппаратов военного предназначения.

“Мы находимся в состоянии войны с другой страной. Поэтому нам очень тяжело, когда мы одной рукой должны держать щит, а другой – строить нашу страну. Это ноу-хау, которое мы бы хотели разделить с Украиной. Но, возможно, существует нечто кроме беспилотников, что мы бы могли производить совместно с Украиной”, – заявил принимавший участие в работе международной еврейской конференции Джоэль Лион, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества Украины и Израиля в сфере военного производства.

“В войне важно не только военное оборудование, но и дух людей. Чтобы люди снова могли адаптироваться в обществе, когда они вернутся с фронта. Мы работаем над созданием реабилитационного госпиталя в Днепре для того, чтобы реабилитировать военных”, – также сообщил Лион.

Ранее заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов сообщил, что Киев намерен в ближайшие 3-5 лет увеличить торговый оборот с Израилем на 20 процентов.

В марте 2020 года в Сети появилось короткое видео, в котором показано, как беспилотники Турции уничтожают российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) “Панцирь” в Сирии.

Источник: nigroll.com

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