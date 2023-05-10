Украина вступит в ЕС через два года, и в НАТО тоже, но сроки неизвестны

▶️ По ЕС:

«Мы ставим амбициозные цели: быть готовыми к вступлению в Евросоюз через два года. Задача сложная и комплексная. Сейчас проводим анализ 29 тысяч правовых документов ЕС, которые должны стать частью нашего законодательства», – заявил прембер-министр Украины Денис Шмыгаль.

▶️ По НАТО:

«Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина обладает правом выбирать своей собственный путь, что решение принимает не Москва, а Киев.

И, в-третьих, все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. Вопрос в том, когда это произойдет, о сроках этого я не могу вам сообщить», - цитирует генсека НАТО Йенса Столтенбрга The Washington Post.

Джерело: https://t.me/u_now/96498

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