Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:51
Просмотров: 151

Украина вступит в ЕС через два года, и в НАТО тоже, но сроки неизвестны

Украина вступит в ЕС через два года, и в НАТО тоже, но сроки неизвестны

▶️ По ЕС:

«Мы ставим амбициозные цели: быть готовыми к вступлению в Евросоюз через два года. Задача сложная и комплексная. Сейчас проводим анализ 29 тысяч правовых документов ЕС, которые должны стать частью нашего законодательства», – заявил прембер-министр Украины Денис Шмыгаль.

▶️ По НАТО:

«Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина обладает правом выбирать своей собственный путь, что решение принимает не Москва, а Киев.

И, в-третьих, все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. Вопрос в том, когда это произойдет, о сроках этого я не могу вам сообщить», - цитирует генсека НАТО Йенса Столтенбрга The Washington Post.

Джерело: https://t.me/u_now/96498

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Звернення Головного командира УПА Романа Шухевича-"Тараса Чупринки" з приводу капітуляції нацистської Німеччини
Сегодня 09:39    132
Викрито поплічника колаборантки монтян
Сегодня 09:27    145
В Мелитополе пьяные оккупанты врезались в скорую помощь
Сегодня 09:15    125
Аморальний і недружній крок: у МЗС України засудили участь у параді в москві лідерів низки країн
Сегодня 09:03    145
Харківщина. 10 травня
Сегодня 08:56    117
"Витрина ядерной угрозы"
Сегодня 08:48    137
Гракове: сапери збирають "пелюстки", "Божена" розміновує поля
Сегодня 08:41    148
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 травня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:12    137
Поки в Росії йшов парад до Дня перемоги, у Східній Європі російським дипломатам показували дещо інше
Сегодня 08:09    254
ISW, 9 мая
Сегодня 08:06    118
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 